Симон вышел в полуфинал турнира в Лондоне, где сыграет с Медведевым

Француз Жиль Симон стал полуфиналистом турнира в Лондоне, обыграв в трех сетах соотечественника Николя Маю​ – 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.

В полуфинале 34-летний Симон встретится с четвертым сеянным соревнований россиянином Даниилом Медведевым​.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жиль Симон (Франция) – Николя Маю (Франция, Q) – 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3)