Симон вышел в полуфинал турнира в Лондоне, где сыграет с Медведевым

Француз Жиль Симон стал полуфиналистом турнира в Лондоне, обыграв в трех сетах соотечественника Николя Маю – 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.
В полуфинале 34-летний Симон встретится с четвертым сеянным соревнований россиянином Даниилом Медведевым.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жиль Симон (Франция) – Николя Маю (Франция, Q) – 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3)
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