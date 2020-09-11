Шварцман и Мартерер вылетели с турнира в Австрии

Немец Максимилиан Мартерер и аргентинец Диего Шварцман прекратили выступления на турнире ATP в Кицбюэле (Австрия).

Мартерер уступил своему соотечественнику Яннику Ханфманну (2:6, 5:7), Шварцман проиграл сербу Ласло Джере (6:7 (2:7), 3:6).

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 542 695 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:2, 7:5

Ласло Джере (Сербия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 2) — 7:6 (7:2), 6:3