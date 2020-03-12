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Новости   //    Теннис   //    ATP

Шарди после отмены турниров призвал заморозить рейтинги

19:45

Француз Жереми Шарди прокомментировал ситуацию с отменой турниров из-за коронавируса. Все соревнования прерваны на шесть месяцев.

— Не знаю, кем сейчас считать себя — теннисистом, безработным или молодым отцом в отпуске. Занимаюсь всем, кроме своей работы. Если так и продолижится, то за год проведу всего три турнира. Мы теряем деньги, когда не играем. Не виноваты в сложившейся ситуации. Также возникнут проблемы с очками, придется заморозить рейтинги.

Очки на турниры ITF в этот период начисляться не будут.

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