Шарди после отмены турниров призвал заморозить рейтинги

Француз Жереми Шарди прокомментировал ситуацию с отменой турниров из-за коронавируса. Все соревнования прерваны на шесть месяцев.

— Не знаю, кем сейчас считать себя — теннисистом, безработным или молодым отцом в отпуске. Занимаюсь всем, кроме своей работы. Если так и продолижится, то за год проведу всего три турнира. Мы теряем деньги, когда не играем. Не виноваты в сложившейся ситуации. Также возникнут проблемы с очками, придется заморозить рейтинги.

Очки на турниры ITF в этот период начисляться не будут.