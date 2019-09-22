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Шаран и Зеленай выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре

15:52

Индиец Дивидж Шаран и словак Игор Зеленай стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале дуэт обыграл итальянцев Маттео Берреттини и Симоне Болелли.

В финале в одиночном разряде встретятся россияне Даниил Медведев и хорват Борна Чорич.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Дивидж Шаран/Игор Зеленай (Индия/Словакия) — Маттео Берреттини/Симоне Болелли (Италия) — 6:3, 3:6, 10:8

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2019/2/2/

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