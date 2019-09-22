Шаран и Зеленай выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре
15:52
Индиец Дивидж Шаран и словак Игор Зеленай стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале дуэт обыграл итальянцев Маттео Берреттини и Симоне Болелли.
В финале в одиночном разряде встретятся россияне Даниил Медведев и хорват Борна Чорич.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Дивидж Шаран/Игор Зеленай (Индия/Словакия) — Маттео Берреттини/Симоне Болелли (Италия) — 6:3, 3:6, 10:8