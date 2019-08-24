Шаповалов проиграл Хуркачу в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме

Определилилсь финалисты турнира в американском Уинстон-Салеме. В полуфиналах первая ракетка турнира француз Бенуа Пэр обыграл Стива Джонсона из США, а представитель Польши Хуберт Хуркач сломил сопротивление Дениса Шаповалова из Канады.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Бенуа Пэр (Франция, 1) — Стив Джонсон (США) — 1:6, 6:0, 6:0

Хуберт Хуркач (Польша, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 2, WC) — 6:3, 6:4