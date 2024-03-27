Тарпищев: «Медведев набирает форму и должен выходить в полуфинал турнира в Майами»

Россиянин Даниил Медведев набирает форму по ходу «мастерса» в Майами, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Даня набирает форму, вкатывается в турнир. Поэтому такая разница между первым и вторым сетами. Нет чистоты в игре и стабильности. Плюс подает он пока неровно. Но следующий круг он должен пройти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Медведев обыграл немца Доминика Кепфера в 1/8 финала турнира в Майами. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:0 в пользу россиянина. В четвертьфинале «мастерса» Медведев сыграет против чилийца Николаса Харри.