Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года

Первая ракетка мира Новак Джокович завершил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем.

«Горан и я решили прекратить сотрудничество несколько дней назад. У нас на корте были взлеты и падения, но наша дружба всегда была крепкой», — написал Джокович в соцсетях.

Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Также Иванишевич до серба тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

Джокович с 2018 года выиграл четыре раза Australian Open, два «Ролан Гаррос», четыре Уимблдона и два US Open.