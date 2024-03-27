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27 марта, 12:48

Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года

Сергей Разин
корреспондент
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Горан Иванишевич и Новак Джокович.
Фото Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович завершил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем.

«Горан и я решили прекратить сотрудничество несколько дней назад. У нас на корте были взлеты и падения, но наша дружба всегда была крепкой», — написал Джокович в соцсетях.

Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Также Иванишевич до серба тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

Джокович с 2018 года выиграл четыре раза Australian Open, два «Ролан Гаррос», четыре Уимблдона и два US Open.

Горан Иванишевич
Новак Джокович
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