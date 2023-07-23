Тарпищев: «Рублев превосходил Рууда во всех компонентах в финале турнира в Бостаде»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Андрей Рублев имел преимущество во всех компонентах над норвежцем Каспером Руудом в финальном матче турнира в Бостаде.

«Рублев имел преимущество во всем, но максимальное — на приеме подачи. Победил заслуженно, — сказал Тарпищев ТАСС. — Рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку — это плюс».

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.