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Сегодня, 19:39

Селиваненко: «Видно, что Рублеву нравится играть на грунте»

Алина Савинова
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева на турнире ATP-250 в Бостаде.

«Андрей отлично провел весь турнир в Бостаде, обыграв по ходу сильных соперников. Видно, что ему нравится играть на грунте, и он получает удовольствие от игры. Сезон любого теннисиста состоит из нескольких отрезков, сколько каждый отрезок длится зависит от множества факторов и тяжело поддается точному прогнозированию», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда. Это второй трофей для 25-летнего россиянина в сезоне и 14-й в карьере.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11013032-selivanenko-vidno-chto-rublevu-nravitsya-igrat-na-grunte-i-on-poluchaet-udovolstvie.html
Теннис
Андрей Рублев
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