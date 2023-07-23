Селиваненко: «Видно, что Рублеву нравится играть на грунте»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева на турнире ATP-250 в Бостаде.

«Андрей отлично провел весь турнир в Бостаде, обыграв по ходу сильных соперников. Видно, что ему нравится играть на грунте, и он получает удовольствие от игры. Сезон любого теннисиста состоит из нескольких отрезков, сколько каждый отрезок длится зависит от множества факторов и тяжело поддается точному прогнозированию», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда. Это второй трофей для 25-летнего россиянина в сезоне и 14-й в карьере.