Тарпищев: «Рублев и Хачанов победили в Мадриде за счет подачи и морально-волевых качеств»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиян Андрея Рублева и Карена Хачанова в парном турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Молодцы ребята, причем они на турнире были единственные не парные игроки, которые обыграли все ведущие пары мира. Это произошло за счет подачи Андрея и Карена. Плюс наши за счет мощи не дали созидать соперникам. И на тай-брейке продемонстрировали морально-волевые качества», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В субботу Рублев и Хачанов обыграли представителя Индии Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена в финале турнира серии «Мастерс» в Мадриде в парном разряде — 6:3, 3:6, 10:3.

На счету 25-летнего Рублева теперь четыре титула в парном разряде, 26-летний Хачанов ранее не выигрывал турниров в парном разряде.