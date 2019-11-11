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Шамиль Тарпищев: «Медведев не вошел в турнир»

22:33
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причины поражения Даниила Медведева в стартовом матче итогового турнира ATP от Стефаноса Циципаса.

— Даня не вошел в турнир, не чувствовал мяч в этой игре, плюс Циципас играл нагло и уверенно, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — Это не провал, конечно, просто теперь Медведева тоже все изучают серьезно. К тому же у него нет опыта этого турнира. С этой точки зрения данный результат идет в плюс, не потеряно ничего, и Зверева можно обыграть.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7102683

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