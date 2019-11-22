Президент ФТР и капитан сборной России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал Кубка Дэвиса. В решающей встрече противостояния с Сербией Карен Хачанов и Андрей Рублев в парной игре оказались сильнее Новака Джоковича и Виктора Троицки.

— Наши ребята — великие люди, — сказал Тарпищев в эфире «Матч ТВ». — Это молодая команда, и за ней будущее. Против сербов был феноменальный матч.

Канада? Мы знаем соперника. Для нас важно восстановиться физически, чтобы мы играли матч от себя, а не от соперника.

За право выйти в финал соревнований Россия сразится с Канадой.

Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола