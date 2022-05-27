Надаль вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 12 минут и закончился со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Надаль совершил за матч 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 попыток. Ван де Зандсюлп совершил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Надаль встретится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — 6:3, 6:2, 6:4