Надаль вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в третьем круге «Ролан Гаррос».
Матч длился 2 часа 12 минут и закончился со счетом 6:3, 6:2, 6:4.
Надаль совершил за матч 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 попыток. Ван де Зандсюлп совершил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Надаль встретится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — 6:3, 6:2, 6:4
Новости