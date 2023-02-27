Джокович — рекордсмен по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса
Серб Новак Джокович проводит 378-ю недель на первой строчке рейтинга ATP.
Теннисист обошел немку Штеффи Граф (377 недель) по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса.
В пятерку по этому показателю в истории тенниса входят также Мартина Навратилова (332 недели), Серена Уильямс (319 недель) и Роджер Федерер (310).
Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов заработал в 1973 году.
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