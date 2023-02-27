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Сегодня, 08:20

Джокович — рекордсмен по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович проводит 378-ю недель на первой строчке рейтинга ATP.

Теннисист обошел немку Штеффи Граф (377 недель) по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса.

В пятерку по этому показателю в истории тенниса входят также Мартина Навратилова (332 недели), Серена Уильямс (319 недель) и Роджер Федерер (310).

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов заработал в 1973 году.

Теннис
Новак Джокович
Роджер Федерер
Серена Уильямс
Штеффи Граф
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