Джокович — рекордсмен по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса

Серб Новак Джокович проводит 378-ю недель на первой строчке рейтинга ATP.

Теннисист обошел немку Штеффи Граф (377 недель) по количеству недель в качестве первой ракетки мира в истории тенниса.

В пятерку по этому показателю в истории тенниса входят также Мартина Навратилова (332 недели), Серена Уильямс (319 недель) и Роджер Федерер (310).

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов заработал в 1973 году.