Селиваненко считает, что Павлюченковой по силам войти вновь в число ведущих игроков тура

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал возвращение на корт экс-11-ой ракетки мира Анастасии Павлюченковой.

«Конечно, с одной стороны, после длительного перерыва всегда непросто возвращаться в тур, но при этом теннисисты успевают соскучиться по турнирным матчам и выходят на игру с дополнительной энергией. Настя, насколько я знаю, готовилась к сезону в академии Патрика Муратоглу. На мой взгляд, Насте вполне по силам войти вновь в число ведущих игроков тура, главное — избежать травм», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Павлюченкова на следующей неделе проведет первый официальный турнир за 8 месяцев. Россиянка является победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде, а также финалисткой Ролан Гаррос — 2021.