Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинального матча между Рублевым и Молчаном

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи между Андреем Рублевым и Алексом Молчаном на турнире в Баня-Луке.

«Андрей после такой важной для него победы в Монте-Карло несомненно находится на эмоциональном подъеме. Что касается предстоящей игры, то конечно Андрей будет выходить на корт в качестве фаворита. Но теннис не был бы теннисом, если бы в нем все было заранее предсказуемо», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Встреча 1/2 финала турнира в Баня-Луке между Молчаном и Рублевым состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 15:00 по московскому времени.