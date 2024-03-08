Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:1, 5:7, 6:2.

Встреча продалжалась 1 час 58 минут. 26-летний россиянин 11 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Следующим соперником российского теннисиста будет американец Себастьян Корда.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:1, 5:7, 6:2