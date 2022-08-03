Рублев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он переиграл британца Джека Дрейпера — 6:4, 6:2.
Следующим соперником Рублева будет победитель встречи Джек Сок — Максим Кресси.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 953 285 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 6:2
Джек Сок (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:4
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