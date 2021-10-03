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Рууд обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Сан-Диего

05:04
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Норвежский теннисист Каспер Рууд в полуфинале турнира в Сан-Диего обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Норвежец сделал 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

В финале турнира Рууд встретится с британцем Кемэроном Норри, который обыграл россиянина Андрея Рублева.

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Сергей Разин все материалы автора

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