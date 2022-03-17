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Сегодня, 06:49

Рублев сыграет с Димитровым в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл американца Джона Изнера — 6:3, 7:6 (8:6).

Следующим соперником болгарина будет россиянин Андрей Рублев. Матч состоится 18 марта.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 33) — Джон Изнер (США, 23) — 6:3, 7:6 (8:6)

Карлос Алькарас (Испания, 19) — Гаэль Монфис (Франция, 26) — 7:5, 6:1

Теннис
Гаэль Монфис
Григор Димитров
Джон Изнер
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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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