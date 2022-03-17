Рублев сыграет с Димитровым в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл американца Джона Изнера — 6:3, 7:6 (8:6).
Следующим соперником болгарина будет россиянин Андрей Рублев. Матч состоится 18 марта.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Григор Димитров (Болгария, 33) — Джон Изнер (США, 23) — 6:3, 7:6 (8:6)
Карлос Алькарас (Испания, 19) — Гаэль Монфис (Франция, 26) — 7:5, 6:1
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