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Сегодня, 03:53

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл поляка Хуберта Хуркача — 7:6 (7:5), 6:4.

Следующим соперником россиянина будет болгарский теннисист Григор Димитров. Матч состоится 18 марта.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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