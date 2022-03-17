Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл поляка Хуберта Хуркача — 7:6 (7:5), 6:4.
Следующим соперником россиянина будет болгарский теннисист Григор Димитров. Матч состоится 18 марта.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:5), 6:4
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