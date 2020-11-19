Рублев считает, что Тим был уже сосредоточен на полуфинале

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что помогло ему обыграть австрийца Доминика Тима (6:2, 7:5) на Итоговом турнире АТР.

«Я очень хорошо начал с первых же розыгрышей, и это помогло мне держаться более уверенно, спокойно, расслаблено, — сказал Рублев после матча. — Доминику было непросто, но у него, думаю, фокус уже сместился на полуфинал, он был не совсем сосредоточен. Если бы я выиграл предыдущий матч, была бы другая история. У меня были бы шансы выйти в полуфинал. Но есть так как есть. Это спорт. Мне нужно просто продолжать работать и идти дальше».

Тим ранее уже обеспечил себе выход в полуфинал. С двумя победами он лидирует в группе. Рублев одержал первую победу, но не смог пробиться в плей-офф.