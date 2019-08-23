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Рублев проиграл Шаповалову в четвертьфинале турнира в США

22:47
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Канадец Денис Шаповалов одержал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 7:6 (7:4)) в четвертьфинальном матче турнира ATP в Уинстоне-Салеме (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 26 минут.

В полуфинале Шаповалов сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Хуберт Хуркач (Польша).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 2, WC) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

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