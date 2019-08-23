Рублев проиграл Шаповалову в четвертьфинале турнира в США
22:47
Канадец Денис Шаповалов одержал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 7:6 (7:4)) в четвертьфинальном матче турнира ATP в Уинстоне-Салеме (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 26 минут.
В полуфинале Шаповалов сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Хуберт Хуркач (Польша).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 2, WC) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Semi-finals for Shapovalov! ?— Tennis TV (@TennisTV) August 23, 2019
Canada's @denis_shapo defeats Rublev 6-3 7-6(4) at the #WSOpen. pic.twitter.com/K1GNwoQXOG
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