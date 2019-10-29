Рублев проиграл на старте турнира в Париже
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Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого раунда на турнире в Париже (Франция). Он уступил местному теннисисту Жо-Вилфриду Цонга — 6:4, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 25 минут. На счету француза 20 эйсов, у его соперника — 4.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4
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