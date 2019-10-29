Рублев проиграл на старте турнира в Париже

Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого раунда на турнире в Париже (Франция). Он уступил местному теннисисту Жо-Вилфриду Цонга — 6:4, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 25 минут. На счету француза 20 эйсов, у его соперника — 4.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4