Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
23:28
Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере поднялся на восьмую строчку в рейтинге ATP.
Ранее Рублев победил хорвата Борну Чорича в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге. Неделю назад 22-летний Рублев впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга ATP.
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 855
8 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3 429
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180
10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...