Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере поднялся на восьмую строчку в рейтинге ATP.

Ранее Рублев победил хорвата Борну Чорича в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге. Неделю назад 22-летний Рублев впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга ATP.

Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 855

8 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3 429

9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180

10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245