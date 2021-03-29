Рублев победил Фучовича на турнире в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев преодолел барьер третьего круга на турнире в Майами. В двух сетах он победил венгра Мартона Фучовича.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия, 29) — 6:2, 6:1

Милош Раонич (Канада, 12) — Уго Умбер (Франция, 20) — 6:4, 7:5

Марин Чилич (Хорватия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 26) — Денис Шаповалов (Канада, 6) — 6:3, 7:6 (8:6)