Рублев победил Фучовича на турнире в Майами
21:18
Российский теннисист Андрей Рублев преодолел барьер третьего круга на турнире в Майами. В двух сетах он победил венгра Мартона Фучовича.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия, 29) — 6:2, 6:1
Милош Раонич (Канада, 12) — Уго Умбер (Франция, 20) — 6:4, 7:5
Марин Чилич (Хорватия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша, 26) — Денис Шаповалов (Канада, 6) — 6:3, 7:6 (8:6)
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