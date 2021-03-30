Карацев уступил Корде в третьем круге турнира в Майами
00:17
В матче третьего раунда турнира АТР в Майами (США) американский теннисист Себастьян Корда победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:0).
Матч продолжался один час и девять минут. В четвертом раунде соперником Корды станет аргентинец Диего Шварцман.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Себастьян Корда (США) — Аслан Карацев (Россия, 17) — 6:3, 6:0
4
Зачет
vs
6
Офсайд
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