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Карацев уступил Корде в третьем круге турнира в Майами

00:17
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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В матче третьего раунда турнира АТР в Майами (США) американский теннисист Себастьян Корда победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:0).

Матч продолжался один час и девять минут. В четвертом раунде соперником Корды станет аргентинец Диего Шварцман.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США) — Аслан Карацев (Россия, 17) — 6:3, 6:0

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