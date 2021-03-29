Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Майами
15:32
Российский дуэт Андрей Рублев/Карен Хачанов снялись с парного турнира в Майами (США), сообщает официальный сайт турнира 29 марта.
На стадии 1/8 финала россияне должны были сыграть против австрийца Оливера Мараха и австралийца Люка Сэвилла, но встреча не состоится. Причина отказа на данный момент неизвестна.
Андрей Рублев продолжает выступления в одиночном разряде, в понедельник сыграет против венгра Мартона Фучовича, с которым за месяц встречался уже трижды и трижды побеждал.
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