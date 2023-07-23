Рублев победил Рууда и выиграл турнир ATP в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах в финале турнира ATP в Бостаде (7:6 (7:3) 6:0). Игра длилась 1 час 33 минуты.

Россиянин шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рууда пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 7:6 (7:3), 6:0