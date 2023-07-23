Качин — о победе на турнире в Гштааде: «Финал был трудным, я очень счастлив»

Аргентинский теннисист Педро Качин прокомментировал победу в турнире ATP в Гштааде (Швейцария).

В финале 28-летний спортсмен обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа — 3:6, 6:0, 7:5.

«В начале матча я немного нервничал и допустил несколько ошибок. Это был первый раз, когда я играл против левши на турнире, — цитирует пресс-служба ATP Качина. Я пытался сохранять позитивный настрой и быть более агрессивным. В финале трудно играть так весь матч. Я очень, очень счастлив».

Согласно рейтингу ATP от 17 июля, Качин занимает 90-е место — 662 очка.