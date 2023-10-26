Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

26 октября, 14:30

Рублев обыграл Арнальди во втором круге турнира в Вене

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира в Вене — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Рублев сделал 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету итальянца 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником россиянина станет немец Александр Зверев.

Кроме того, Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP-2023, который пройдет в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:5, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
2
23
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков уверен, что Рублев отберется на итоговый турнир ATP

Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Новости
RSS RSS
Все новости