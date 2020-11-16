Рублев объяснил причину поражения от Надаля

Андрей Рублев считает, что у него мало матчей против сильных соперников, из-за чего он уступил Рафаэлю Надалю в первом матче Итогового турнира года в Лондоне (3:6, 4:6).

«Я никогда не скрывал, что Надаль — мой кумир. Но вряд ли это сильно повлияло на результат матча. После паузы у меня всего лишь три матча против соперников из топ-3, и это сыграло свою роль. Самое важное — опыт. Надалю не нужно даже много матчей, чтобы быть в оптимальных кондициях, чего не скажу о себе», — цитирует Рублева официальный сайт турнира.

Далее на турнире россиянин встретится с австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.