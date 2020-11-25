Российский теннисист Андрей Рублев, участник ATP Finals на итоговой пресс-конференции в Москве после окончания сезона рассказал о том, как выбирал в детстве между двумя видами спорта — боксом и теннисом. Отец Рублева, Андрей Рублев-старший в прошлом был профессиональным боксером, сейчас является совладельцем международной сети ресторанов. Мама Андрея Мария Марьенко — тренер по теннису, в прошлом работала с Анной Курниковой.

— Папа хоть и боксер, хотел, чтобы я занимался теннисом, был скорее фанатом тенниса, — говорит Андрей. — Боксерские залы в детстве мне не нравились, там было полно мужиков, от которых пахло потом. А на теннисе было полно детей, от которых пахло цветочками. Хотелось даже не играть, а просто бегать с детьми.

Также Рублев заявил, что ему больше не страшна звездная болезнь.

— На данный момент уже не боюсь звёздной болезни, потому что прошёл тот возраст, когда это могло случиться, — сказал Андрей — А вообще мне сложно себя оценивать, пусть лучше это сделают мои родные и друзья. Они замечают, меняюсь я или нет. У меня другие ценности и цели, если вдруг я реализую все и голова больше не будет думать о чем-либо — может я отключусь, буду спокоен. Но сейчас очень много мыслей, поэтому работаю над собой. Особенно, если результаты не очень, ты себя настраиваешь на страх, что еще раз может не получиться. А иногда, когда играешь хорошо, исчезает страх поражения. И это может привести к недооценке соперника. Таких матчей не было в этом году, а раньше такое было".

— К критике вроде и прислушиваюсь, а вроде и нет, — добавил Рублев. — Что бы мне не сказали, у меня не будет негативной реакции. Мне важно мнение людей, поэтому конструктивную критику я принимаю, хочется улучшаться. А если критика ради критики, то пропускаю мимо ушей. Авторитетов у меня нет, но есть отличная команда, ее мнению я доверяю". (Рустам Имамов).