Российский теннисист Андрей Рублев похвалил соотечественника Даниила Медведева, вышедшего в финал Итогового турнира года. В полуфинальном матче российский теннисист взял верх над Рафаэлем Надалем и в решающей игре встретится с Домиником Тимом.

— Нереальный результат, — заявил «СЭ» Рублев после матча чемпионата России по футболу ЦСКА — «Сочи» (1:1). — Написал ему после матча. То, что он сделал, не описать словами. Также впечатлил его матч с Джоковичем, который был до Надаля. Все понимали, что в зале у Дани большие шансы. Но он по всем параметрам превзошел Новака.

— Что написали Медведеву после победы над Надалем?

— Написал: «Даня, мой низкий поклон». Безумное уважение к нему за то, что он сделал и делает. Желаю ему продолжать пахать и добиваться. (Севастиан Терлецкий)