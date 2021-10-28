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Рублев: «Учитывая все, что творится вне корта, мои результаты в этом году — это что-то нереальное»

Рублев назвал нереальными свои достижения в 2021 году
09:50
Андрей Рублев. Фото Getty Images
Андрей Рублев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои выступления в 2021 году.

«Какие достижения я могу отметить в этом году? Золото Олимпиады в Токио. На данный момент. Оцениваю сезон очень хорошо. Учитывая все то, что творится вне корта, быть пятым в мировом рейтинге, отобраться на Итоговый турнир ATP и играть два финала турниров «Мастерс» — я никогда не доходил до такой стадии, это что-то нереальное», — приводит ТАСС слова Рублева.

В данный момент Рублев выступает на турнире ATP в Санкт-Петербурге. В одиночном разряде россиянин вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США). В парном разряде Рублев вместе с Кареном Хачановым встретится с парой Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада) в рамках четвертьфинала турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12775949

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Иван Торопцев все материалы автора
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