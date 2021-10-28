Карацев проиграл в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге.

В матче второго круга он уступил австралийцу Джону Миллману — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Миллмэн (Австралия) — Аслан Карацев (Россия, 4) — 6:3, 6:2