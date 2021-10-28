Карацев проиграл в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
14:48
Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге.
В матче второго круга он уступил австралийцу Джону Миллману — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Миллмэн (Австралия) — Аслан Карацев (Россия, 4) — 6:3, 6:2
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