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Карацев проиграл в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

14:48
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге.

В матче второго круга он уступил австралийцу Джону Миллману — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Миллмэн (Австралия) — Аслан Карацев (Россия, 4) — 6:3, 6:2

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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