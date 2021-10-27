Рублеву было непросто играть против друга на турнире в Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублев отметил прогресс в игре белоруса Ильи Ивашко (6:4, 6:4) после матча второго круга на турнире в Санкт-Петербурге.

«Нелегко играть против родного человека, против друга, — приводит ТАСС слова Рублева. — Он в этом году набирает обороты, поднимается все выше в рейтинге и вообще проводит лучший сезон в карьере. Уровень игры Ильи сейчас даже выше, чем место в рейтинге, которое он занимает. Шансы были и у него, и у меня, но я сумел переломить игру и довести ее до победы. Концовку матча я провел уверенно».

27-летний Ивашко занимает 46-е место мирового рейтинга и имеет в активе один титул под эгидой АТР. На турнирах «Большого шлема» не проходил далее четвертого круга.