Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Париже в парном разряде
21:17
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал парного разряда турнира в Париже. За титул они сыграют с хозяевами кортов и четырехкратными чемпионами «Шлемов» Николя Маю и Пьером-Югом Эрбером.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 8) — 7:6 (9:7), 0:6, 11:9
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