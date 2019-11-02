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Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Париже в парном разряде

21:17
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал парного разряда турнира в Париже. За титул они сыграют с хозяевами кортов и четырехкратными чемпионами «Шлемов» Николя Маю и Пьером-Югом Эрбером.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 8) — 7:6 (9:7), 0:6, 11:9

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2019/2/2/

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