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Сегодня, 18:14

Рублев объяснил, за счет чего обыграл Беранкиса в первом круге турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над литовцем Рикардасом Беранкисом в первом круге турнира в Гамбурге (Германия) — 6:3, 6:4.

«Я доволен своим выступлением. Рикардас действительно сложный оппонент. Он сильно бьет и быстро играет, поэтому мне пришлось играть активно с самого начала. Я очень доволен тем, как я подавал. Также мне понравились несколько ударом с задней линии.

Во втором сете соперник играл очень хорошо. Он отвечал очень агрессивно и мне кажется я не сделал ни одной первой подачи. Но затем я сфокусировался и переломил ход игры», — сказал Рублев на пресс-конференции после матча.

Во втором круге Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Теннис
Андрей Рублев
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