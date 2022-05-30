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Сегодня, 21:59

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Чесноков оценил шансы Рублева на победу в Открытом чемпионате Франции

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Российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублева в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Рублев прошел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после отказа итальянца Янника Синнера продолжать матч.

«Рублев уже был в 1/4 финала, почему для игрока, который восьмой в мире эта стадия должна быть потолком? Это не предел для него абсолютно. 1:1 по сетам говорит о том, что матч был ровным и сложным для обоих игроков. Если кто-то получает травму, то это катастрофа для одного и счастье для второго. Каждый играет и набирает форму по ходу турнира. Рублев с каждым матчем играет все лучше и лучше. Синнер на самом деле очень сильный игрок и мог бы претендовать на победу в «Ролан Гаррос». Андрей тоже может выиграть турнир в этом году, но у него нет таких шансов, которые прогнозируют для Джоковича, Надаля и Алькараса», — цитирует Чеснокова Sport24.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с победителем пары Медведев (Россия) — Чилич (Хорватия).

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-05-30-chesnokov-chetvertfinal-absolyutno-ne-predel-dlya-rubleva-andrey-mozhet-vyigrat-rolan-garros
Roland Garros
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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