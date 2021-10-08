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Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
22:36
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Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев обыграли пару Алекс Де Минаур/Райлли Опелка (Австралия/США) в парном разряде первого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. В следующем туре россияне встретятся с победителями в матче Симоне Болелли/Максимо Гонсалес (Италия/Аргентина) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Алекс Де Минаур/Райлли Опелка (Австралия/США) — 6:4, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора
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