Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев обыграли пару Алекс Де Минаур/Райлли Опелка (Австралия/США) в парном разряде первого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. В следующем туре россияне встретятся с победителями в матче Симоне Болелли/Максимо Гонсалес (Италия/Аргентина) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Алекс Де Минаур/Райлли Опелка (Австралия/США) — 6:4, 6:4