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Рафаэль Надаль: На турнирах «Большого шлема» необходим пятисетовый формат. Вспомните встречу с Медведевым»

07:01

Испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о возможной смене формата матчей на турнирах «Большого шлема».

— Нечего тут и обсуждать, — цитирует Tennis World USA Надаля. —  На турнирах «Большого шлема» необходим пятисетовый формат. Вспомните хотя бы нашу встречу с Медведевым в финале US Open. В число лучших матчей входят именно пятисетовые противостояния. Именно они становятся самыми длинными и драматичными. Было бы ошибкой это менять.

Рафаэль Надаль: «Медведев — лучший игрок лета»

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