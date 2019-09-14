Рафаэль Надаль: На турнирах «Большого шлема» необходим пятисетовый формат. Вспомните встречу с Медведевым»

Испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о возможной смене формата матчей на турнирах «Большого шлема».

— Нечего тут и обсуждать, — цитирует Tennis World USA Надаля. — На турнирах «Большого шлема» необходим пятисетовый формат. Вспомните хотя бы нашу встречу с Медведевым в финале US Open. В число лучших матчей входят именно пятисетовые противостояния. Именно они становятся самыми длинными и драматичными. Было бы ошибкой это менять.

Рафаэль Надаль: «Медведев — лучший игрок лета»