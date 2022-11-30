Рафаэль Надаль инвестировал в строительство ресторана в Катаре совместно с Криштиану Роналду

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль инвестировал в строительство ресторана в Катаре вместе со знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.

Новое заведение располагается недалеко от столицы страны Дохи — на острове Аль-Маха в Лусаиле.

Проект принадлежит группе компаний Tatel, которая также ведет бизнес в Мадриде, Беверли-Хиллз и на Ибице.

Известно, что ресторан был открыт к началу чемпионата мира по футболу 2022 года. Общие вложения Надаля и Роналду оцениваются в сумму около 1 миллиона долларов.