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Тренер Алькараса сравнил испанского теннисиста и немца Зверева

Алина Савинова
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Хуан Карлос Ферерро, тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, поделился мнением о сотрудничестве с испанским теннисистом.

«Он для меня как старший сын. Это второй теннисист в моей тренерской карьере, и я думаю, что продолжаю чему-то у него учиться, а он учится у меня. Мы оба прогрессируем одновременно. Карлос хороший парень, и с ним очень легко работать.

Мне нужен был такой игрок после непростой работы со Зверевым. У него другая культура, и он немного по-другому понимает, что значит быть профессионалом. Мне нужно было поработать с кем-то, у кого такой же характер, как у меня. И в Карлосе я нашел что искал", — приводит Eurosport слова тренера.

42-летний испанский специалист тренировал немецкого теннисиста Александра Зверева с 2017 по 2018 год. Причиной прекращения их сотрудничества стали профессиональные разногласия.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/exclusive-we-need-him-juan-carlos-ferrero-says-novak-djokovic-presence-crucial-for-carlos-alcaraz-de_sto9250169/story.shtml
Теннис
Карлос Алькарас
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