Тренер Алькараса сравнил испанского теннисиста и немца Зверева

Хуан Карлос Ферерро, тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, поделился мнением о сотрудничестве с испанским теннисистом.

«Он для меня как старший сын. Это второй теннисист в моей тренерской карьере, и я думаю, что продолжаю чему-то у него учиться, а он учится у меня. Мы оба прогрессируем одновременно. Карлос хороший парень, и с ним очень легко работать.

Мне нужен был такой игрок после непростой работы со Зверевым. У него другая культура, и он немного по-другому понимает, что значит быть профессионалом. Мне нужно было поработать с кем-то, у кого такой же характер, как у меня. И в Карлосе я нашел что искал", — приводит Eurosport слова тренера.

42-летний испанский специалист тренировал немецкого теннисиста Александра Зверева с 2017 по 2018 год. Причиной прекращения их сотрудничества стали профессиональные разногласия.