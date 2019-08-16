Россиянин Андрей Рублев после победы в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати (США) над швейцарцем Роджером Федерером (6:3, 6:4) разместил в своем Instagtam пост, посвященный этому событию.

— Какой матч против настоящей легенды! Спасибо за вашу поддержку, — написал Рублев.

С этим событием в числе первых его поздравил соотечественник Карен Хачанов. — Рад за тебя братан! Заслужил! — написал теннисист.

В 1/4 финала турнира Рублев сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым. Хачанов же свой матч третьего круга проиграл французу Люке Пую — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.