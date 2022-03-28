Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами (США).
В третьем круге он справился с испанцем Педро Мартинесом. Россиянин взял верх в двух сетах — 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время россиянин записал в актив 14 эйса и одну двойную ошибку (против двух у испанца). Даниил реализовал три брейк-пойнта, Педро — один.
В 1/8 финала «Мастерса» в Майами 26-летний теннисист сразится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или американцем Дженсоном Бруксби.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4
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