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Сегодня, 20:34

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами (США).

В третьем круге он справился с испанцем Педро Мартинесом. Россиянин взял верх в двух сетах — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время россиянин записал в актив 14 эйса и одну двойную ошибку (против двух у испанца). Даниил реализовал три брейк-пойнта, Педро — один.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами 26-летний теннисист сразится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или американцем Дженсоном Бруксби.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4

Даниил Медведев
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