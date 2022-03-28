Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами (США).

В третьем круге он справился с испанцем Педро Мартинесом. Россиянин взял верх в двух сетах — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время россиянин записал в актив 14 эйса и одну двойную ошибку (против двух у испанца). Даниил реализовал три брейк-пойнта, Педро — один.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами 26-летний теннисист сразится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или американцем Дженсоном Бруксби.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4