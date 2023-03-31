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Сегодня, 12:55

Тарпищев назвал фаворита в матче между Медведевым и Хачановым

Руслан Минаев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в полуфинале турнира ATP-1000 в Майами (США).

«Хачанов физически в хорошей форме и заслуженно вышел в полуфинал, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Но в очной встрече Даня чисто по игровым моментам посильнее. У Медведева больше шансов выйти в финал, где наверняка снова сыграет с Карлосом Алькарасом. И, понятно, еще рано об этом говорить, но тут у него шансов будет больше, чем в Индиан-Уэллсе, потому что как минимум корт побыстрее».

Медведев и Хачанов в последний раз играли между собой 6 января в четвертьфинале турнира АТР-250 в Аделаиде. Тогда сильнее оказался Медведев — 6:3; 6:3.

Полуфинал турнира в Майами пройдет пятницу, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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