Кафельников — о полуфинале Медведев — Хачанов в Майами: «Это показывает, что наш теннис всегда на уровне»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о предстоящем полуфинале турнира ATP в Майами между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

«Российский полуфинал на турнире в Майами показывает, что наш теннис всегда на уровне. Все видят, что наши ребята на ведущих позициях, и тут даже добавить нечего.

Получится ли у Медведева выиграть этот турнир? Не знаю, все зависит от обстоятельств. Даниилу сначала надо Хачанова обыграть. Главный фаворит в Майами — Алькарас, он играет сейчас хорошо, у него больше всего шансов на победу», — цитирует слова Кафельникова Metaratings.ru.

Медведев (5-я ракетка мира) встретится с 16-й ракеткой мира Хачановым в рамках полуфинала турнира ATP в Майами. Встреча пройдет 1 апреля в 20.00 по московскому времени.