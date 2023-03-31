Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:22

Чесноков объяснил, почему у Медведева больше шансов на победу в матче с Хачановым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в полуфинале турнира ATP-1000 в Майами (США).

«У Медведева был очень скучный матч, там практически не было розыгрышей длиннее пяти ударов. Хачанов здорово отыграл вчерашний матч, но и его соперник не показал максимума своих возможностей. Я думаю, в полуфинале будет больше шансов у Медведева, он очень здорово держит корт, хорошо передвигается, Карену будет сложно его пробить», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев и Хачанов в последний раз играли между собой 6 января в четвертьфинале турнира АТР-250 в Аделаиде. Тогда сильнее оказался Медведев — 6:3; 6:3.

Полуфинал турнира в Майами пройдет пятницу, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Алькарасом и Джоковичем
Хачанов о матче с Медведевым: «Будет непросто, потому что мы хорошие друзья»
Селиваненко: «Матчи между Медведевым и Хачановым всегда носят принципиальный характер»
Медведев: «У меня никогда не было такого хорошего начала сезона»
Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами
Медведев обыграл Юбенкса и вышел в полуфинал турнира в Майами
Селиваненко назвал фаворита в паре Медведев — Юбэнкс
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев назвал фаворита в матче между Медведевым и Хачановым
Новости
RSS RSS
Все новости