Чесноков объяснил, почему у Медведева больше шансов на победу в матче с Хачановым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в полуфинале турнира ATP-1000 в Майами (США).

«У Медведева был очень скучный матч, там практически не было розыгрышей длиннее пяти ударов. Хачанов здорово отыграл вчерашний матч, но и его соперник не показал максимума своих возможностей. Я думаю, в полуфинале будет больше шансов у Медведева, он очень здорово держит корт, хорошо передвигается, Карену будет сложно его пробить», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев и Хачанов в последний раз играли между собой 6 января в четвертьфинале турнира АТР-250 в Аделаиде. Тогда сильнее оказался Медведев — 6:3; 6:3.

Полуфинал турнира в Майами пройдет пятницу, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск.