Премьер-министр Сербии: «Пусть лучше свалят вину на меня, а Джоковича оставят в покое»

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич высказала слова поддержки в адрес первой ракеты мира Новака Джоковича. Ранее в Сербии и Хорватии на турнире, организованном Джоковичем, участники заразились коронавирусом, в том числе Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров.

— Выражаю полную поддержку Новаку Джоковичу, он действовал из благих побуждений, не только для нас в Сербии, но и для всего региона, отложив в сторону политику, оказав помощь молодым теннисистам и собрав деньги для гуманитарных целей. Молодец, — цитирует mondo.rs слова Брнабич. — Во время эпидемии правильный момент сложно подгадать, но всегда легче всего обвинить кого-то, кто хотя бы попытался сделать что-то хорошее и благородное. Пусть лучше свалят вину на меня, премьер-министра, а Джоковича оставят в покое. Я буду только рада. Это наша ошибка, мы ослабили меры.